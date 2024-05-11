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Президент Гвинеи-Бисау попросил Адама Кадырова научить его стрелять (видео)

Президент Гвинеи-Бисау попросил Адама Кадырова научить его стрелять (видео)

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем блоге о визите в регион президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

«На территории РУС (Российского университета спецназа) гости также остались под большим впечатлением от навыков владения оружием куратора РУС, начальника отдела обеспечения безопасности Главы ЧР Адама Кадырова. Гости попросили его преподать уроки стрельбы для них и военных их страны на территории РУС, а также пригласили для совместных тренировок в Республику Гвинея-Бисау», – отметил он.

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