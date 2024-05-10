Постпред Израиля измельчил Устав ООН в шредере из-за Палестины (видео)

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Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан в ходе своего выступления в Генеральной Ассамблее (ГА) демонстративно измельчил Устав всемирной организации в портативном шредере.

В ходе своей речи с критикой проекта резолюции ГА ООН с рекомендацией к Совету Безопасности «пересмотреть в положительном ключе» вопрос принятия Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации Эрдан достал карманную копию Устава ООН и портативный шредер и измельчил в нем основополагающий документ ООН. «Вот что вы делаете с Уставом ООН своим разрушительным голосованием. Вы своими руками рвете на куски Устав ООН», – заявил он присутствующим.

Проект резолюции на голосовании получил широкую поддержку стран – членов ООН и был принят Генассамблеей. Документ поддержали 143 страны, в том числе и Россия. Против, помимо Израиля, проголосовали Аргентина, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау, Папуа – Новая Гвинея, США и Чехия. Воздержались от голосования 25 стран, в том числе Австрия, Албания, Болгария, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Румыния, Северная Македония и Швеция.