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Марокканская коррупция в Бельгии

Марокканская коррупция в Бельгии

Прокуратура Брюсселя объявила о начале расследования о возможном вмешательстве во внутренние дела и демократические процессы страны со стороны Марокко, сообщил телеканал RTBF. Выходцы из Марокко являются одной из самых больших мигрантских диаспор в Бельгии.

Телеканал предполагает, что прокуратура начала действовать на основании информации о марокканской коррупции в Бельгии, опубликованной в конце прошлого года отделом расследований RTBF, однако ведомство пока это не подтвердило.

В конце марта в Бельгии была принята новая статья уголовного кодекса, которая впервые сделала «иностранное вмешательство» в демократические процессы в Бельгии уголовным преступлением, наказуемым тюремными сроками от 5 до 10 лет.

Ранее аналогичные расследования проводились в Бельгии в отношении вмешательства со стороны Катара и России. Если в случае с Россией оно не дало никаких практических результатов, то в случае с Катаром был арестован ряд высокопоставленных сотрудников Европарламента, включая заместителя председателя ЕП Еву Кайли, у которых были найдены крупные суммы наличных. В этом расследовании также фигурировали обвинения во взятках, которые европарламентарии брали от представителей Марокко и Мавритании.

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