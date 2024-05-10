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Нетаньяху заявил, что надеется преодолеть разногласия с Байденом

Нетаньяху заявил, что надеется преодолеть разногласия с Байденом

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что он и президент США Джо Байден смогут преодолеть свои разногласия по поводу войны в Газе после того, как Байден приостановил поставку бомб из Израиля.

«У нас часто были соглашения, но были и разногласия. Мы смогли их преодолеть. Я надеюсь, что мы сможем преодолеть их сейчас, но мы сделаем то, что должны сделать, чтобы защитить нашу страну», — заявил Нетаньяху в интервью телеканалу «Dr. Phil Primetime», которое было записано перед угрозой Байдена в среду и дальше отказываться от оружия, если Израиль войдет в Рафах.

Выступая в Иерусалиме с американским телеведущим, Нетаньяху заявил, что у Израиля «нет другого выбора», кроме как уничтожить оставшиеся батальоны ХАМАСа в Рафахе.

«Если мы не уничтожим их, если мы оставим их в покое, они вернутся. Они выйдут из туннелей, снова захватят Газу и сделают то, что обещали: они устроят 7 октября — эту огромную резню — снова, снова и снова», — отметил он.

Нетаньяху также заявил, что «цель ХАМАСа и Ирана — уничтожить Америку, а мы просто стоим у них на пути. Мы защищаем Запад».

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