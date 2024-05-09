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Путин об отношениях с Таджикистаном

Путин об отношениях с Таджикистаном

Отношения России и Таджикистана развиваются все активнее по многим направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле.

«Что касается других составляющих, прежде всего экономики, то должен с удовлетворением отметить, что Россия остается главным торгово-экономическим партнером Таджикистана», – сказал Путин.

Он отметил, что РФ занимает первое место среди внешнеэкономических партнеров Таджикистана по объемам товарооборота. «Отношения наши развиваются все активнее и активнее по очень многим направлениям, и это не может не радовать», – подчеркнул президент РФ.

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