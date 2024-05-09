В Европе признали снижение обороноспособности Украины

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что в связи с задержкой американской помощи Киеву обороноспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно снизилась, сообщает ТАСС.

«К сожалению, США сделали шестимесячную паузу в передаче боеприпасов Украине», – сказал глава дипломатии ЕС на конференции, организованной в Мадриде. «Эти шесть месяцев были критическими, обороноспособность украинской армии снизилась, причем сильно», – отметил он.

24 апреля президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом законопроект о возобновлении поставок оружия Украине на общую сумму $61 млрд. Как подчеркивали в МИД РФ, предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта.