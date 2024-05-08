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Главное Экономика

Азербайджанские и турецкие предприниматели провели переговоры в Анкаре

Азербайджанские и турецкие предприниматели провели переговоры в Анкаре

Азербайджано-турецкий бизнес-форум состоялся 8 мая в Анкаре.

Согласно информации Кабинета Министров Азербайджана, в открытии бизнес-форума приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз.

На мероприятии была предоставлена информация о деловой и инвестиционной среде в Азербайджане и Турции, а также заявлено, что правительства двух стран полны решимости продолжать содействие продвижению диалога между бизнес-кругами.

В рамках бизнес-форума состоялись двусторонние встречи между азербайджанскими и турецкими предпринимателями.

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