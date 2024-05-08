Путин открыл саммит ЕАЭС в Москве (видео)

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В Москве с участием президента России проходит саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), приуроченный к 10-летию объединения. Это первая международная встреча на новом, пятом президентском сроке Владимира Путина.

В мероприятии участвуют президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана. Председательствует на саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, президент РФ Владимир Путин сообщил, что свыше 90 процентов расчетов в ЕАЭС проводится в национальных валютах. По его словам, за 10 лет совокупный ВВП стран Евразийского союза увеличился с 1,6 триллиона до 2,5 триллиона долларов.

«Объем взаимной торговли вырос почти в два раза с 45 миллиардов до 89 миллиардов долларов. Причем более 90 процентов расчетов уже проводятся в национальных валютах», – сказал Путин.

