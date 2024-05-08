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НАТО официально откажется от отправки войск в Украину

НАТО официально откажется от отправки войск в Украину

Страны НАТО не собираются вводить войска в Украину и готовятся закрепить отказ от прямого вмешательства в вооруженный конфликт Москвы и Киева в официальном документе. Об этом пишет Corriere della Sera со ссылкой на проект декларации, которая может быть принята на саммите альянса в Вашингтоне, запланированном на 9–11 июля.

Помимо этого в документе говорится, что руководство «группой Рамштайн» по помощи Украине перейдет от США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Такой шаг, как отмечает издание, позволит более эффективно управлять помощью. Также действия группы будут выглядеть более демократичными в глазах общественности и президента РФ Владимира Путина, добавляет Corriere della Sera.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что странам Запада придется послать войска в Украину. В начале мая он назвал два условия для этого: российская армия должна прорвать линию фронта, а Киев — отправить соответствующий запрос о помощи.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что у альянса нет планов «по размещению боевых подразделений НАТО на местах в Украине». США также отмечали, что президент Джо Байден с самого начала войны России против Украины исключил участие американских военных в боевых действиях в зоне конфликта.

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