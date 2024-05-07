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SpaceX представила скафандр для выхода в открытый космос (фото, видео)

SpaceX представила скафандр для выхода в открытый космос (фото, видео)

Компания Илона Маска SpaceX показала новый скафандр, в котором космические туристы, участвующие в миссии Polaris Dawn, впервые в истории выйдут в открытый космос. Об этом сообщает Naked-science.

В основе скафандра Extravehicular Activity (EVA) Suit — технология уже существующего снаряжения SpaceX, которое носят астронавты во время полетов на Crew Dragon. Однако новый костюм предназначен для выходов в открытый космос. Для этого EVA оборудован камерой и проекционным дисплеем, который отображает информацию о состоянии костюма.

Миссию Polaris Dawn, организатором которой выступил американский миллиардер и летчик Джаред Айзекман, анонсировали в 2022 году. Ее цели довольно амбициозны:

Во-первых, корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на боту должен выйти на орбиту с апогеем 1400 километров и таким образом побить рекорд, установленный в 1966 году миссией Gemini 11, достигшей высоты 1372 километров (экспедиции «Аполлон» удалялись от Земли на значительно большее расстояние, но они делали это во время полетов к Луне, а не на околоземной орбите).

Во-вторых, во время миссии собираются провести более 35 научных экспериментов, чтобы изучить влияние повышенного уровня космического излучения на здоровье астронавтов.

В-третьих, запланирован выход в открытый космос на высоте примерно 500 километров. Для этой задачи как раз хотят использовать скафандры, созданные компанией SpaceX.

Запуск Polaris Dawn должен состояться в середине 2024 года.

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