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Нетаньяху раскрыл цели входа израильских войск в Рафах (видео)

Нетаньяху раскрыл цели входа израильских войск в Рафах (видео)

Целями операции в городе Рафах на юге сектора Газа являются уничтожение радикального движения ХАМАС и освобождение удерживаемых радикалами в палестинском анклаве заложников. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отметив, что предложение ХАМАС на переговорах о сделке не отвечает требованиям израильской стороны.

«Вход в Рафах преследует две основные военные цели: возвращение наших похищенных и уничтожение ХАМАС», – сказал Нетаньяху в ходе видеообращения, ролик с которым распространила канцелярия премьера.

«Предложение ХАМАС [по сделке] вчера (6 мая) было направлено на срыв входа израильской армии в Рафах. Как единогласно утвердил военный кабинет [Израиля], предложение ХАМАС сильно отличается от требований Израиля», – добавил премьер.

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