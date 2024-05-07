Си получил в подарок от Макрона французский коньяк

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Президент Франции Эммануэль Макрон подарил председателю КНР Си Цзиньпину французский коньяк на фоне опасений, что Китай повысит пошлины на импорт французского спиртного, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на окружение президента.

В первый день визита китайского лидера во Францию Макрон в качестве подарка преподнес ему два издания произведений Виктора Гюго, первый франко-китайский словарь 1742 года издания, стеклянную вазу, а также бутылки коньяка Hennessy X.O. и Louis XIII от дома Remy Martin.

Макрон поблагодарил Си Цзиньпина за решение не облагать пошлинами французский коньяк до окончания антидемпингового расследования, проводимого китайскими властями.