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Си получил в подарок от Макрона французский коньяк

Си получил в подарок от Макрона французский коньяк

Президент Франции Эммануэль Макрон подарил председателю КНР Си Цзиньпину французский коньяк на фоне опасений, что Китай повысит пошлины на импорт французского спиртного, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на окружение президента.

В первый день визита китайского лидера во Францию Макрон в качестве подарка преподнес ему два издания произведений Виктора Гюго, первый франко-китайский словарь 1742 года издания, стеклянную вазу, а также бутылки коньяка Hennessy X.O. и Louis XIII от дома Remy Martin.

Макрон поблагодарил Си Цзиньпина за решение не облагать пошлинами французский коньяк до окончания антидемпингового расследования, проводимого китайскими властями.

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