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Казахстан срочно отзывает советника посольства в ОАЭ после обвинений жены

Казахстан срочно отзывает советника посольства в ОАЭ после обвинений жены

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили о том, что отзывают советника посольства в ОАЭ, которого обвиняют в избиении жены, передает Kazinform.

Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш рассказала о том, что подвергается насилию со стороны своего мужа.

«Меня зовут Мамаш Карина Госмановна, мой супруг – советник посла РК в ОАЭ – вчера меня избил и мою старшую сестру, которая приехала ко мне в гости 3 числа. Я требую помощи у нашего государства, я устала молчать, я устала терпеть. На протяжении 10 лет он меня насилует и избивает, я нахожусь в опасности, мои дети рядом с ним находятся в опасности, я требую помощи у нашего государства», – заявила она в видеообращении.

В МИД Казахстана прокомментировали ситуацию.

«Мы срочно отзываем этого сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы», – ответили в ведомстве.

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