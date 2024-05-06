Марк Либби встретился в Шуше с Айдыном Керимовым (фото)

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Посол США в Азербайджане Марк Либби в рамках поездки в Карабах встретился со специальным представителем президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым.

Информацию об этом распространило посольство США в Азербайджане.

Было отмечено, что посол Либби, находясь в городе Шуша, встретился со специальным представителем президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым для получения подробной информации о работе, ведущейся для развития города, и о возвращении в Шушу бывших вынужденных переселенцев.

«Также были обсуждены вопросы, связанные с «зеленой» энергетикой в регионе, и поддержка США общинам азербайджанских вынужденных переселенцев и инициатив по разминированию», – говорится в сообщении посольства.