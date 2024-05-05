Патриарх Кирилл вознес молитву о победе света над тьмой (видео)

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что Россия сейчас проходит через судьбоносные испытания. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в Русской православной церкви молятся, чтобы Господь защитил пределы Отечества. Также он призвал молиться и остальных верующих.

Патриарх добавил, что в глазах Божьих каждый человек бесценен, однако слова, поступки и мысли влияют на то, как сложится его жизнь и какой будет его участь как на земле, так и в вечности. Христианская вера требует от человека ответа всей своей жизнью, а главным содержанием этого ответа являются добрые дела, умение прощать обиды и готовность прийти на помощь ближнему, отметил предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл добавил, что церковь просит Господа даровать победу света над тьмой и правды над ложью, а также о преодолении вражды и о воцарении прочного и справедливого мира.

