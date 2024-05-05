Азербайджан ведет дискуссии о перемирии на время COP29 |
Баку назван третьим по популярности инвестнаправлением в мире |
СМИ: Франция отправила войска на передовую в Донбасс |
Семенович и Алканоглу выиграли марафон в Баку (обновлено, фото, видео) |
Сиявуш Гейдаров отметил религиозную толерантность в Азербайджане |
Мехрибан Алиева поздравила православных христиан |
У Байдена допустили новое контрнаступление Украины |
Грузинский депутат обвинил Запад в двойных стандартах |
В Азербайджане прошли пасхальные службы (фото, видео) |
Главное Общество

В Сураханском районе мужчина напал с ножом на свою жену

В Сураханском районе мужчина напал с ножом на свою жену

Жительница Баку Балабекова Арзу Бахтияр гызы (1973 г.р.) получила ножевые ранения в поселке Амирджан Сураханского района.

Женщине нанес ножевые ранения во время бытовой ссоры ее муж Фикрет Балабеков (1970 г.р.), сообщает «Репорт». Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована в Сабунчинский медицинский центр. Она получила 14 ножевых ранений.

Подозреваемый Ф.Балабеков задержан. По факту в 33-м отделе полиции Сураханского района проводится расследование.

А.Балабекова работает врачом в одной из частных клиник в поселке Бакиханова.

Теги:
Из этой рубрики
17-летняя Аише Гараева умерла от кори
Общество

17-летняя Аише Гараева умерла от кори

2024/05/05, 16:19
В Сураханском районе мужчина напал с ножом на свою жену
Общество

В Сураханском районе мужчина напал с ножом на свою жену

2024/05/05, 15:40
Синоптики прогнозируют дожди и пасмурность в Баку
Общество

Синоптики прогнозируют дожди и пасмурность в Баку

2024/05/05, 14:25
Сиявуш Гейдаров отметил религиозную толерантность в Азербайджане
Общество

Сиявуш Гейдаров отметил религиозную толерантность в Азербайджане

2024/05/05, 13:34
Мехрибан Алиева поздравила православных христиан
Общество

Мехрибан Алиева поздравила православных христиан

2024/05/05, 12:22
В автоаварии в Ясамальском районе пострадала 34-летняя женщина
Общество

В автоаварии в Ясамальском районе пострадала 34-летняя женщина

2024/05/05, 11:09
В Париже прошел концерт памяти Гейдара Алиева (фото)
Общество

В Париже прошел концерт памяти Гейдара Алиева (фото)

2024/05/05, 09:57
ГЭЦ проведет экзамены
Общество

ГЭЦ проведет экзамены

2024/05/05, 09:27
В Азербайджане прошли пасхальные службы (фото, видео)
Общество

В Азербайджане прошли пасхальные службы (фото, видео)

2024/05/05, 08:30