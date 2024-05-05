В Сураханском районе мужчина напал с ножом на свою жену

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Жительница Баку Балабекова Арзу Бахтияр гызы (1973 г.р.) получила ножевые ранения в поселке Амирджан Сураханского района.

Женщине нанес ножевые ранения во время бытовой ссоры ее муж Фикрет Балабеков (1970 г.р.), сообщает «Репорт». Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована в Сабунчинский медицинский центр. Она получила 14 ножевых ранений.

Подозреваемый Ф.Балабеков задержан. По факту в 33-м отделе полиции Сураханского района проводится расследование.

А.Балабекова работает врачом в одной из частных клиник в поселке Бакиханова.