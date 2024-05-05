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В Баку стартовал традиционный марафон (фото, видео)

В Баку стартовал традиционный марафон (фото, видео)

Стартовал «Бакинский марафон – 2024», организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева. В проводимом уже в седьмой раз Бакинском марафоне соревнуются более 18 тысяч участников, уточняет «Азертадж».

В марафоне «Победи ветер» принимают участие более 200 почетных гостей и свыше 6 тысяч студентов. Помимо граждан Азербайджана, среди участников есть также иностранцы, в том числе те, что живут и работают в нашей стране.

Стартовая и финишная точки марафона, проводимого под девизом «Победи ветер», расположены на Площади государственного флага. Маршрут марафона проходит вдоль Приморского бульвара и охватывает центральные улицы и проспекты города (проспект Нефтчиляр – Бакинский бульвар Белый город – улица Хагани Рустамова – Бакинский бульвар Белый город – проспект 8 Ноября, часть улицы Юсифа Сафарова – пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли – мост Джаваншира – улица Узеира Гаджибейли – проспект Нефтчиляр – Баиловский круг – Бибиэйбатская дорога (Дворец водных видов спорта).

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