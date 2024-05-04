В Турции заявили о готовности экспортировать азербайджанский и российский сжиженный газ в Европу

98 Просмотров

Принятый парламентом Турции закон позволит республике экспортировать в Европу сжиженный природный газ (СПГ) из Азербайджана и России.

Об этом заявил глава Ассоциации дистрибьюторов газа Турции (GAZBİR) Яшар Арслан.

Накануне в парламенте состоялось голосование за законопроект, который добавил в турецкий Закон о сбыте природного газа слово «сжижение». По словам эксперта, внесение изменений позволит Турции осуществлять поставки СПГ в европейские, прежде всего, соседние страны. Арслан напомнил, что в прошлом году экспорт природного газа из страны достиг 900 миллионов кубометров, из которых 370 миллионов были отправлены в Болгарию.

Глава ассоциации подчеркнул, что Турция находится «в самом центре моста спроса и предложения на природный газ». По его словам, республика готова быстрее доставлять газ странам-импортерам в случае избытков его добычи в России и Азербайджане. Арслан предположил, что, с учетом существующих импортных контрактов Турции и увеличения производственных мощностей, в ближайшие годы страна будет развивать торговлю с соседями в Восточной Европе.