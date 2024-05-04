Си Цзиньпин заявил о готовности углублять сотрудничество с исламскими странами

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Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность наращивать политическое взаимодоверие и углублять прагматическое сотрудничество с исламскими государствами. Его слова передает CCTV News.

«Китай готов продолжать сотрудничество с исламскими странами в целях сохранения дружбы», — сказал китайский лидер в рамках обращения к 15-му саммиту Организации исламского сотрудничества.

По словам Си, КНР готова углублять политическое взаимодоверие, реализовывать прагматическое партнерство и расширять гуманитарное взаимодействие.

В материале отмечается, что в последнее время Китай и исламские страны поддерживали друг друга в различных вопросах и постоянно улучшали дружественные отношения.