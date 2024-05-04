В МИД Украины отреагировали на объявление Зеленского в розыск в России

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В МИД Украины отреагировали на объявление президента страны Владимира Зеленского в розыск в России.

«Российские сообщения о якобы объявлении МВД РФ в розыск президента Украины Владимира Зеленского являются свидетельством отчаяния российской государственного аппарата и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания», – говорится в заявлении украинского министерства.

В то же время в украинском МИД напомнили, что в отличие от «ничтожных российских объявлений», ордер Международного уголовного суда на арест российского президента Владимира Путина вполне реален и подлежит исполнению в 123 государствах мира.