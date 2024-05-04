В Турции ужесточена работа с банками для россиян

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Турецкий DenizBank – один из крупнейших банков страны – с начала 2024 года в очередной раз ужесточил условия открытия счетов для граждан России и почти перестал одобрять их заявки, сообщает издание РБК со ссылкой на двух посредников, которые помогают россиянам получать карты в турецких банках. Отказы приходят в том числе клиентам с видом на жительство в Турции.

По словам одного из посредников, одобрение получают лишь десять процентов от поданных заявок. Исключения DenizBank делает лишь для клиентов, намеренных положить на счет более 100 тысяч долларов США.

Другой источник РБК указал, что с 2024 года банк больше не открывает счета иностранным туристам, в том числе россиянам. Если раньше для открытия счета нужен был заграничный паспорт, то теперь банк требует предоставить вид на жительство и прописку в Турции, а решение принимает только после проверки клиента.

Вместе с тем ТАСС со ссылкой на источник в банковской сфере в Турции сообщил, что DenizBank не вводил никаких запретов на открытие счетов для россиян, однако их заявки проходят усиленные проверки, чтобы исключить нарушение санкционного режима со стороны США и ряда других стран.

С момента российской полномасштабной агрессии России против Украины DenizBank несколько раз ужесточал условия обслуживания для россиян. Так, в конце 2022 года сумма депозита была увеличена почти в 10 раз до пяти тысяч долларов. Кроме того был установлен минимальный размер исходящего SWIFT-перевода на уровне 10 тысяч долларов. Банк также требовал от клиентов из России предоставления документов, подтверждающие право проживания в Турции.