Власти Грузии обвинили экс-посла США в поддержке революционных процессов в стране |
В Армении закрыли уголовное дело в связи с продвижением ВС Азербайджана у села Дыг |
Россия пригрозила западным странам «ударом возмездия» |
Путин и Рахмон провели переговоры на фоне обострения отношений |
Германия обвинила Россию в нападении на Шольца |
Разведка Украины предупреждает о скорой потере ключевого города |
Шольц высмеял просьбы Украины о ракетах Taurus |
Грузия обвинила Париж в поддержке насилия в Тбилиси |
Алиев в письме Дуде заявил о высокой оценке позиции Польши в отношении Южного Кавказа |
Главное Мир

В Казахстане создан комитет искусственного интеллекта

В Казахстане создан комитет искусственного интеллекта

В Казахстане создан Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций, сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на постановление правительства Казахстана.

Согласно документу, Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций будет создан при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

При этом, ликвидируется комитет геодезии и картографии при Минцифре.

Новый комитет будет заниматься госполитикой в сфере искусственного интеллекта, правовым регулированием, межотраслевой координацией, утверждением состава и положения о деятельности экспертного совета в сфере искусственного интеллекта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства в начале года отмечал крайнюю важность продолжения цифровизации экономики и обеспечения широкого применения технологий искусственного интеллекта. Указав на существенный прогресс в цифровизации государственных и финансовых услуг, глава государства сообщил, что страна приступает к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на рынке.

Теги:
Из этой рубрики
В США продолжается противостояние студентов и силовиков (видео)
Мир

В США продолжается противостояние студентов и силовиков (видео)

2024/05/04, 16:12
В проливе Дарданеллы застопорился двигатель российского танкера
Мир

В проливе Дарданеллы застопорился двигатель российского танкера

2024/05/04, 15:34
Мария Захарова: НАТО готовится к «потенциальному конфликту» с Россией
Мир

Мария Захарова: НАТО готовится к «потенциальному конфликту» с Россией

2024/05/04, 15:07
В парламенте Турции выразили отношение к западным санкциям против России
Мир

В парламенте Турции выразили отношение к западным санкциям против России

2024/05/04, 14:42
США предоставят Украине улучшенные авиабомбы
Мир

США предоставят Украине улучшенные авиабомбы

2024/05/04, 14:30
Токаев совершит визит в Москву
Мир

Токаев совершит визит в Москву

2024/05/04, 14:05
США перешли к открытому шантажу Тбилиси
Мир

США перешли к открытому шантажу Тбилиси

2024/05/04, 12:55
В Казахстане создан комитет искусственного интеллекта
Мир

В Казахстане создан комитет искусственного интеллекта

2024/05/04, 12:30
В Токио выразили сожаление в связи со словами Байдена о ксенофобии в Японии
Мир

В Токио выразили сожаление в связи со словами Байдена о ксенофобии в Японии

2024/05/04, 10:55