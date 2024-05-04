В Казахстане создан комитет искусственного интеллекта

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В Казахстане создан Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций, сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на постановление правительства Казахстана.

Согласно документу, Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций будет создан при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

При этом, ликвидируется комитет геодезии и картографии при Минцифре.

Новый комитет будет заниматься госполитикой в сфере искусственного интеллекта, правовым регулированием, межотраслевой координацией, утверждением состава и положения о деятельности экспертного совета в сфере искусственного интеллекта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства в начале года отмечал крайнюю важность продолжения цифровизации экономики и обеспечения широкого применения технологий искусственного интеллекта. Указав на существенный прогресс в цифровизации государственных и финансовых услуг, глава государства сообщил, что страна приступает к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на рынке.