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Делегация ХАМАС направится в Каир, чтобы достичь соглашения по Газе

Делегация ХАМАС направится в Каир, чтобы достичь соглашения по Газе

Делегация палестинского движения ХАМАС в субботу, 4 мая, отправляется в египетскую столицу с намерением завершить переговоры с израильской стороной о прекращении боевых действий в секторе Газа.

Об этом говорится в заявлении ХАМАС, опубликованном в Telegram-канале движения.

«ХАМАС изучило полученное предложение о прекращении огня, отреагировало на него позитивно и направляется в Каир, чтобы достичь соглашения», – указывается в заявлении.

Движение указало, что палестинское сопротивление «полно решимости довести дело до конца [заключить соглашение] так, чтобы удовлетворить требования палестинского народа о полном прекращении [израильской] агрессии, возвращении перемещенных лиц в места постоянного проживания, оказании гуманитарной помощи, восстановлении разрушенного анклава и завершении серьезной сделки по обмену» заложников, находящихся в руках радикалов в Газе, на палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля.

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