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Путин и Рахмон провели переговоры на фоне обострения отношений

Путин и Рахмон провели переговоры на фоне обострения отношений

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во время телефонного разговора обсудили попытки ряда сил нагнетать ситуацию вокруг мигрантов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как говорится в сообщении, во время беседы главы государств выразили уверенность, что «активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию» вокруг приезжающих в Российскую Федерацию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, «будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран».

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