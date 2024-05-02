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Турецкая аэрокосмическая компания открывает дочернюю компанию в Азербайджане

Турецкая аэрокосмическая компания открывает дочернюю компанию в Азербайджане

Компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) объявила о создании своей новой дочерней компании Turkish Aerospace Azerbaijan, которая будет функционировать в Азербайджане.

Целью компании является углубление делового сотрудничества внутри Азербайджана, особенно по программе модернизации проектов KAAN, разрабатываемых на национальном уровне.

В начале апреля прошлого года турецкая делегация во главе с министром оборонной промышленности Халюком Гёргюном посетила Азербайджан. В рамках визита делегация провела встречи с различными предприятиями ОПК Азербайджана. По итогам встреч с азербайджанскими компаниями были подписаны новые соглашения о сотрудничестве.

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