Министр обороны Украины может подать в отставку

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Министр обороны Украины Рустем Умеров может покинуть свой пост менее чем через год после назначения. Об этом сообщает украинское издание «Цензор» со ссылкой на свои источники.

Предполагаемую отставку главы министерства связывают с тем, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак собирается избавиться от всех людей, которые могут напрямую оказывать влияние на Зеленского, без согласования с ним.

Умерова могут сделать министром по инфраструктуре, отмечает издание. При этом предполагается, что новым министром обороны может стать медийный военный.

Рустема Умерова назначили на пост министра обороны Украины в сентябре 2023 года. Его предшественник Алексей Резников занимал аналогичный пост около двух лет.

Работа Умерова как министра обороны запомнилась, в первую очередь, принятием нового закона о мобилизации, предполагающего ужесточение правовых ограничений для уклонистов.