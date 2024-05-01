Баку и Москва обсудили аспекты культурного сотрудничества (фото)

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Помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров встретился со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, принявшим участие во Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

Стороны обсудили азербайджано-российское сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, рассмотрели существующий потенциал для дальнейшего расширения двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по будущим проектам, сообщает «Репорт».

На встрече также обсуждалось проведение Азербайджаном в 2024 году одного из крупнейших и важных межгосударственных мероприятий в мире – COP29, играющем роль важной площадки для решения проблем защиты окружающей среды, и участие в нем России.