Афины поддерживают соглашение между Азербайджаном и Арменией |
Министр обороны Украины может подать в отставку |
«Азербайджан на протяжении веков был местом слияния культур». Полный текст сегодняшней речи Алиева (видео) |
Анкара подключится к судебному иску Южной Африки против Израиля |
Азербайджан, Узбекистан и Казахстан объединят свои энергосистемы |
В Стамбуле начались столкновения между демонстрантами и полицией (видео) |
Полиция штурмовала здание Колумбийского университета, захваченное пропалестинскими демонстрантами |
The National Interest о Рубене Варданяне: Нобелевская премия мира снова «убила сатиру» |
Стычки в Тбилиси: в ход пошли перцовый газ и водомет (обновлено, фото, видео) |
Главное Культура

Баку и Москва обсудили аспекты культурного сотрудничества (фото)

Баку и Москва обсудили аспекты культурного сотрудничества (фото)

Помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров встретился со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, принявшим участие во Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

Стороны обсудили азербайджано-российское сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, рассмотрели существующий потенциал для дальнейшего расширения двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по будущим проектам, сообщает «Репорт».

На встрече также обсуждалось проведение Азербайджаном в 2024 году одного из крупнейших и важных межгосударственных мероприятий в мире – COP29, играющем роль важной площадки для решения проблем защиты окружающей среды, и участие в нем России.

Теги:
Из этой рубрики
Баку и Москва обсудили аспекты культурного сотрудничества (фото)
Культура

Баку и Москва обсудили аспекты культурного сотрудничества (фото)

2024/05/01, 18:49
Джастин Бибер радикально сменил имидж (фото)
Культура

Джастин Бибер радикально сменил имидж (фото)

2024/04/30, 00:51
В Санкт-Петербурге показали фильм Рауфа Ибрагимзаде (фото)
Культура

В Санкт-Петербурге показали фильм Рауфа Ибрагимзаде (фото)

2024/04/29, 23:32
Суд над Депардье о сексуальных домогательствах пройдет в октябре (обновлено)
Культура

Суд над Депардье о сексуальных домогательствах пройдет в октябре (обновлено)

2024/04/29, 22:04
Ева Лонгория ради ребенка переехала с мужем в Испанию
Культура

Ева Лонгория ради ребенка переехала с мужем в Испанию

2024/04/29, 20:26
Новый сборник Тейлор Свифт бьет рекорды
Культура

Новый сборник Тейлор Свифт бьет рекорды

2024/04/29, 19:16
«Джоконда» получит «собственные апартаменты»
Культура

«Джоконда» получит «собственные апартаменты»

2024/04/29, 00:01
Харви Вайнштейн после заседания суда попал в больницу
Культура

Харви Вайнштейн после заседания суда попал в больницу

2024/04/28, 23:22
Эмин Агаларов возвращается на сцену после теракта в «Крокусе»
Культура

Эмин Агаларов возвращается на сцену после теракта в «Крокусе»

2024/04/28, 21:43