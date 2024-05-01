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Пенсионер угодил в тюрьму за призыв «зарезать» чету Макронов

Пенсионер угодил в тюрьму за призыв "зарезать" чету Макронов

Суд в Ле-Мане на северо-западе Франции приговорил 76-летнего мужчину к шести месяцам тюремного заключения за письмо с призывами «зарезать» президента страны Эммануэля Макрона и его супругу Брижит, сообщает радиостанция France Bleu.

«Уголовный суд Ле-Мана рассмотрел дело 76-летнего мужчины по обвинению в оскорблении и угрозе смертью в адрес Эммануэля и Брижит Макронов. Он был признан виновным и приговорен к шести месяцам тюрьмы», – сообщает радиостанция.

Как отмечается, письмо с призывами «зарезать» Макронов пожилой мужчина отправил 15 апреля своему социальному работнику, которая затем предупредила начальство.

Согласно радио, мужчина, бывший руководитель ИТ-проектов, сделал фотомонтаж с изображениями обезглавленных тел и головой президента на пике. Он также написал об «угрозах» жизни Макрона в ходе церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и оскорбил его супругу, назвав ее, в частности, «трансгендером», сообщает радио.

Согласно радиостанции, для пожилого мужчины это был «крик о помощи», чтобы сообщить о своем бедственном положении и о том, что он не может получить социальное жилье. Во время слушания он заявлял, что не имел намерения причинить вред и не собирался отправлять это письмо непосредственно в Елисейский дворец, добавляет радио.

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