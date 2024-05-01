В Европарламенте заговорили о лишении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС

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Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон призвала лишить Грузию статуса кандидата на членство в Евросоюзе на фоне рассмотрения закона об иноагентах и действий власти в отношении протестующих. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

По ее словам, «нужны конкретные последствия» для Грузии.

Речь идет о лишении Тбилиси статуса кандидата на членство в ЕС, прекращении финансирования со стороны евроструктур, введении санкций против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, а также о запрете на въезд в Европу депутатам, голосовавшим за принятия закона об иностранном влиянии.