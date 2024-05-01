Президента Латвии чуть не сбили на пешеходном переходе

272 Просмотров

Вчерашнее утро едва не закончилось трагедией не только для Эдгара Рынкевича, но и для всей Латвии. Президента государства чуть не сбили на пешеходном переходе, пишет press.lv.

Об инциденте в сети Х сообщил сам его непосредственный участник — руководитель службы новостей Латвийского радио Угис Либиетис, обвинив самого Рынкевича в невнимательности.

«На пешеходном переходе специально затормозил, чтобы не наехать на пальцы ног. Эдгар Рынкевич и его телохранители! Господин президент, прежде чем перейти улицу, необходимо посмотреть налево и направо! Также для телохранителей…»

Сам Рынкевич пошутил: «Пресса пытается на меня наехать!»