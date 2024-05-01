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Армения и Иран углубляют сотрудничество в авиационной сфере

Армения и Иран углубляют сотрудничество в авиационной сфере

Армения и Иран планируют углубить сотрудничество в авиационной сфере. Более того, в Тегеране ждут представителей армянской авиации для изучения иранского опыта на месте.

Соответствующая договоренность была достигнута между министром территориального управления и инфраструктур Армении Гнелом Саносяном и главой Организации гражданской авиации Ирана Мохаммадом Мохаммади-Бахши, передает «Спутник Армения».

В ходе встречи стороны обсудили возможности технического обслуживания самолетов, переподготовку специалистов, увеличения числа полетов между двумя странами, а также развитие транзитных перелетов.

Достигнута договоренность о сотрудничестве авиационных властей двух стран по части обмена опытом.

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