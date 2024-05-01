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Конгресс США одобрил запрет импорта обогащенного урана из России

Конгресс США одобрил запрет импорта обогащенного урана из России

Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России.

Об этом говорится на сайте верхней палаты законодательного органа.

Ранее инициативу утвердила Палата представителей Конгресса. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден. Белый дом заявлял, что поддерживает законопроект.

Он введет запрет на импорт российского урана в США через 90 дней после вступления в силу, а временные исключения будут действовать до января 2028 года.

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