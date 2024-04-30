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Украинские депутаты почтили память шехидов (фото)

Украинские депутаты почтили память шехидов (фото)

Представители Верховной Рады Украины посетили Аллею Шехидов в Баку.

Об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в соцсети «Фейсбук».

«Вместе с вице-спикером Верховной Рады Украины Оленой Кондратюк, ее советником, бывшим послом Украины в Азербайджане Александром Мищенко посетили Аллею Шехидов и почтили память героев, отдавших свои жизни за восстановление независимости Азербайджана во время событий 20 января 1990 года. Сегодня мы также встретились с руководством Агентства по разминированию Азербайджанской Республики, готовимся к встречам на высоком уровне в парламенте страны – Милли Меджлисе, правительстве. Завтра в Баку начинает свою работу VI Международный форум межкультурного диалога, в котором я буду участвовать от имени Министерства культуры и информационной политики Украины. Мы поговорим о Формуле Мира президента Владимира Зеленского и будущей поддержке Украины на всех уровнях», – отметил посол.

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