AstraZeneca официально признала, что ее вакцина от COVID-19 может спровоцировать тромбоз |
Адвокат Эльман Пашаев ранен на войне в Украине |
У Байдена исключили прием Украины в НАТО в ближайшие годы |
15 лет со дня теракта в АГНА |
Белый дом: Помощь в Украину идет |
Блинкен отверг антироссийскую направленность НАТО |
ГЭЦ из-за жары перенес начало экзаменов |
Болгария заинтересована в росте поставок азербайджанских энергоресурсов |
Мехрибан Алиева поздравила Ульвию Фаталиеву |
Главное Общество

Установлены личности 13 человек, похороненных на I и II Аллеях шехидов в Баку

Установлены личности 13 человек, похороненных на I и II Аллеях шехидов в Баку

Установлены личности 13 человек, похороненных как неизвестные на I и II Аллеях шехидов в Баку.

Их имена на брифинге привел заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов, передает Report.

Зейналов Уджар Фидаил оглу

Абдуррахманов Ясин Шакир оглу

Агаев Шахлар Гусейнага оглу

Алиев Имамеддин Алиага оглу

Майылов Гарабала Агабала оглу

Алиев Рауф Исмаил оглу

Джавадов Эльман Хуршуд оглу

Ягубов Фаган Мисир оглу

Гасымов Адыгёзаль Амирсолтан оглу

Сарханов Алекбер Байрамали оглу

Аскеров Ахлиман Вахид оглу

Баратов Хёрмят Бейтулла оглу

Алиев Натиг Сулейман оглу.

Теги:
Из этой рубрики
Религиозные лидеры и общественные деятели из более чем 40 стран проведут встречи в Баку и Шуше
Общество

Религиозные лидеры и общественные деятели из более чем 40 стран проведут встречи в Баку и Шуше

2024/04/30, 14:28
В Республиканском санитарно-карантинном центре в Баку проведена операция, есть задержанные
Общество

В Республиканском санитарно-карантинном центре в Баку проведена операция, есть задержанные

2024/04/30, 14:05
Установлены личности 13 человек, похороненных на I и II Аллеях шехидов в Баку
Общество

Установлены личности 13 человек, похороненных на I и II Аллеях шехидов в Баку

2024/04/30, 13:48
Эльдар Самедов: Армянская сторона отказывается предоставлять информацию о лицах, плененных в первую войну
Общество

Эльдар Самедов: Армянская сторона отказывается предоставлять информацию о лицах, плененных в первую войну

2024/04/30, 13:18
Оштрафованы владельцы ресторанов, загрязняющих воздух
Общество

Оштрафованы владельцы ресторанов, загрязняющих воздух

2024/04/30, 13:13
Завтра в Баку будет 26 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет 26 градусов тепла

2024/04/30, 12:46
Эльдар Самедов: Обо всех пропавших была собрана обширная информация
Общество

Эльдар Самедов: Обо всех пропавших была собрана обширная информация

2024/04/30, 12:34
Названы имена 73 без вести пропавших, чьи останки были найдены
Общество

Названы имена 73 без вести пропавших, чьи останки были найдены

2024/04/30, 12:19
МВД: Задержаны 76 человек, находившихся в розыске
Общество

МВД: Задержаны 76 человек, находившихся в розыске

2024/04/30, 11:47