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Украина ждет крупного вражеского контрнаступления

Украина ждет крупного вражеского контрнаступления

Армия России готовит крупное контрнаступление в конце мая или июне. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники в ГУР Минобороны Украины.

В статье поясняется, что российская сторона наносит ракетные удары по Харькову и другим стратегически важным городам «смягчая поле боя» для дальнейшего контрнаступления. По предварительным данным, в операции задействуют 20-40 тысяч российских военных.

«Тогда нам придется решить, хотим мы защищать север или восток. И то, и другое делать невозможно», — сказал военный ВСУ.

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