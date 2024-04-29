Эрдоган уклонился от рукопожатия с Рютте (видео)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уклонился от рукопожатия с главным кандидатом на пост генсека НАТО, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Визит Рютте во многом является нестандартным – он прибыл не на правительственном самолете, а обычным авиарейсом, практически без сопровождения, а встреча запланирована в Стамбуле, а не Анкаре, где расположены ключевые правительственные учреждения.
Главной темой поездки Рютте считают переговоры с Эрдоганом о его поддержке как кандидата на пост генсека Североатлантического альянса. Известно, что Эрдоган может выступить против его назначения.