Казахстан отказался быть посредником между Баку и Ереваном |
Рупор Байдена рассказал о давлении США на Израиль |
В ходе протестов в Тбилиси произошли стычки (обновлено, фото, видео) |
ТРСК готова объединиться с Турцией и Азербайджаном в различных сферах (фото) |
Блинкен заверил Алиева в поддержке нормализации отношений Баку-Ереван |
В Израиле настаивают на полном уничтожении движения ХАМАС |
СМИ: Ереван помогает Москве обходить санкции Запада |
Донмез указал на главное препятствие на пути к миру на Южном Кавказе (фото) |
При взрыве боеприпаса в Садаракском районе погибли люди (фото) |
Главное Мир

Эрдоган уклонился от рукопожатия с Рютте (видео)

Эрдоган уклонился от рукопожатия с Рютте (видео)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уклонился от рукопожатия с главным кандидатом на пост генсека НАТО, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Визит Рютте во многом является нестандартным – он прибыл не на правительственном самолете, а обычным авиарейсом, практически без сопровождения, а встреча запланирована в Стамбуле, а не Анкаре, где расположены ключевые правительственные учреждения.

Главной темой поездки Рютте считают переговоры с Эрдоганом о его поддержке как кандидата на пост генсека Североатлантического альянса. Известно, что Эрдоган может выступить против его назначения.

Теги:
Из этой рубрики
Латвия, Литва и Эстония обвинили Россию в подавлении сигналов GPS
Мир

Латвия, Литва и Эстония обвинили Россию в подавлении сигналов GPS

2024/04/29, 15:44
В университетах США задержали 900 участников протестов против Израиля
Мир

В университетах США задержали 900 участников протестов против Израиля

2024/04/29, 15:32
Блинкен: Китай оказывает «неоценимую поддержку» России
Мир

Блинкен: Китай оказывает «неоценимую поддержку» России

2024/04/29, 14:43
СМИ: Турция поддержала кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
Мир

СМИ: Турция поддержала кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

2024/04/29, 14:24
Эрдоган уклонился от рукопожатия с Рютте (видео)
Мир

Эрдоган уклонился от рукопожатия с Рютте (видео)

2024/04/29, 13:59
Нигерия выводит свои золотовалютные резервы из США
Мир

Нигерия выводит свои золотовалютные резервы из США

2024/04/29, 13:28
У Кочаряна конфискуют 25 единиц недвижимости и десятки миллионов долларов
Мир

У Кочаряна конфискуют 25 единиц недвижимости и десятки миллионов долларов

2024/04/29, 13:09
В Турции из архивов достали карту, доказывающую массовые убийства тюрков армянами в 1915 году
Мир

В Турции из архивов достали карту, доказывающую массовые убийства тюрков армянами в 1915 году

2024/04/29, 12:43
Китай - США: «Кто же подливает масло в огонь?»
Мир

Китай – США: «Кто же подливает масло в огонь?»

2024/04/29, 12:21