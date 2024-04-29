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В Турции из архивов достали карту, доказывающую массовые убийства тюрков армянами в 1915 году

В Турции из архивов достали карту, доказывающую массовые убийства тюрков армянами в 1915 году

В Турции в архивах Османской империи обнаружили карту, доказывающую массовые убийства тюрков армянами в 1915 году в Восточной Анатолии. Как сообщает агентство IHA, архивный документ представил историк и писатель Сезми Юртсевяр.

По его словам, в рамках расследований массовых убийств, совершенных армянами в Восточной Анатолии, были изучены около 200 млн документов из архивов Османской империи.

«Мы наткнулись на карту «Маршруты миграции и расселения». На карте указаны маршруты миграции тюрков в 1915-1916 годах из оккупированной Российской Империей Восточной Анатолии в Анкару, Конью, Адану, Урфу и Диярбакыр. На карте также отмечены местности, где были созданы временные поселения, убежища и пункты медицинской помощи для сотен тысяч тюрков, которые были вынуждены покинуть родные дома после того, как российская армия и сотрудничающие с ней армяне приблизились к окрестностям Сиваса», – сказал он.

Юртсевяр отметил, что данная карта не только показывает маршруты массовой миграции тюрков на Кавказе и в Анатолии в 1915 году и впоследствии, а также свидетельствует, что именно тюрки, а не армяне, подвергались массовым убийствам и геноциду в этот период.

Историк подчеркнул, что если сопоставить данную карту с другими архивными документами, можно сделать вывод, что в Центральную Анатолию из оккупированных Российской Империей территорий к концу 1916 года мигрировали 700 тысяч тюрков.

«Армянская диаспора и поддерживающие их силы пытаются представить события 1915 года как «геноцид армян», это односторонняя интерпретация и искажение истории. Мировые историки должны ознакомиться с этой картой массовой миграции и расселения тюрков. Десятки тысяч документов в османских архивах дают подробную информацию о массовых убийствах тюрков армянами в 1915-1918 годах. В 1915 году около 30 тыс. армян, проживавших в Османской империи, перешли границу и примкнули к российской армии. Весной того же года на оккупированных российской армией территориях и в провинции Ван были совершены массовые убийства, люди были вынуждены мигрировать. Во время вывода российской армии из Восточной Анатолии в соответствии с Брест-Литовским договором массовые убийства были совершены в тысячах городов, сел и деревень в Эрзинджане, Эрзуруме, Ване и Карсе. Османскими чиновниками был составлен список погибших, их число достигало 500 тысяч», – сказал историк.

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