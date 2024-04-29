В ходе протестов в Тбилиси произошли стычки (обновлено, фото, видео) |
ТРСК готова объединиться с Турцией и Азербайджаном в различных сферах (фото) |
Блинкен заверил Алиева в поддержке нормализации отношений Баку-Ереван |
В Израиле настаивают на полном уничтожении движения ХАМАС |
СМИ: Ереван помогает Москве обходить санкции Запада |
Донмез указал на главное препятствие на пути к миру на Южном Кавказе (фото) |
При взрыве боеприпаса в Садаракском районе погибли люди (фото) |
В Армении считают самоубийством подрыв российских интересов в регионе |
Число погибших в Газе достигло 34454 |
Главное Мир

Тысяча таджиков застряла в московских аэропортах

Тысяча таджиков застряла в московских аэропортах

В московских аэропортах застряла тысяча граждан Таджикистана, сообщил ТАСС официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.

«Ситуация с гражданами Таджикистана, застрявшими в аэропортах Москвы, остается сложной», — поведал Самади.

Он добавил, что консульский отдел посольства республики открыл круглосуточный оперативный штаб.

Большая часть из них находятся в зоне временного содержания во Внуково. По его словам, схожая ситуация наблюдается и в других московских аэропортах — Жуковском, Домодедово и Шереметьево, где в зонах содержания якобы находятся десятки таджикистанцев.

Теги:
Из этой рубрики
Почему отношения между Таджикистаном и РФ резко ухудшились?
Мир

Почему отношения между Таджикистаном и РФ резко ухудшились?

2024/04/29, 10:59
«Катаргейт», «Рашагейт», «Чайнагейт»: коррумпированный Европарламент расписался в своем непрофессионализме
Мир

«Катаргейт», «Рашагейт», «Чайнагейт»: коррумпированный Европарламент расписался в своем непрофессионализме

2024/04/29, 10:19
Тысяча таджиков застряла в московских аэропортах
Мир

Тысяча таджиков застряла в московских аэропортах

2024/04/29, 09:53
В Буркина-Фасо прекратили вещание DW и TV5Monde и распространение газет Guardian и Monde
Мир

В Буркина-Фасо прекратили вещание DW и TV5Monde и распространение газет Guardian и Monde

2024/04/29, 09:15
В ходе протестов в Тбилиси произошли стычки (обновлено, фото, видео)
Мир

В ходе протестов в Тбилиси произошли стычки (обновлено, фото, видео)

2024/04/29, 00:42
"Конкурирую с шестилетним". Байден высмеял возраст Трампа
Мир

«Конкурирую с шестилетним». Байден высмеял возраст Трампа

2024/04/28, 23:56
В США построят новый "самолет Судного дня"
Мир

В США построят новый «самолет Судного дня»

2024/04/28, 23:52
Анкара во власти ливня с градом (видео)
Мир

Анкара во власти ливня с градом (видео)

2024/04/28, 23:26
В Израиле настаивают на полном уничтожении движения ХАМАС
Мир

В Израиле настаивают на полном уничтожении движения ХАМАС

2024/04/28, 21:29