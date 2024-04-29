Тысяча таджиков застряла в московских аэропортах

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В московских аэропортах застряла тысяча граждан Таджикистана, сообщил ТАСС официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.

«Ситуация с гражданами Таджикистана, застрявшими в аэропортах Москвы, остается сложной», — поведал Самади.

Он добавил, что консульский отдел посольства республики открыл круглосуточный оперативный штаб.

Большая часть из них находятся в зоне временного содержания во Внуково. По его словам, схожая ситуация наблюдается и в других московских аэропортах — Жуковском, Домодедово и Шереметьево, где в зонах содержания якобы находятся десятки таджикистанцев.