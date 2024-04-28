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ВСУ оставили населенные пункты в Донецкой области

ВСУ оставили населенные пункты в Донецкой области

Украинские военные отошли западнее населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка в Донецкой области. Это было сделано для сохранения жизней личного состава.

Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Как рассказал главком, российские войска пытаются силами до четырех бригад развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки. Их цель – пробиться к Покровску и Курахово в Донецкой области.

«Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки», – сообщил он.

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