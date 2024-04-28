Михаил Ефремов хочет досрочно выйти из колонии

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Актёр Михаил Ефремов планирует подать заявление на УДО в сентябре 2024 года. На его успех в этом деле будет влиять мнение внутренней комиссии колонии, которая на данное время не готова принять решение в пользу российского артиста. Об этом сообщает Mash.

Для досрочного освобождения Ефремова из Белгородской колонии, комиссии необходимо одобрить его запрос и отправить в суд положительный вердикт.

Альтернативным вариантом для актёра остаётся подача его адвокатом заявления об УДО прямиком в Алексеевский районный суд, который, удовлетворив иск, может позволить Ефремову освободиться в кратчайшие сроки. Однако такой вариант маловероятен из-за судебной практики и мнения колонии.