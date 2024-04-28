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Армия Украины уничтожила еще десятки вражеских артсистем

Армия Украины уничтожила еще десятки вражеских артсистем

Суточные потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 28 апреля, составили 1096 военнослужащих, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 466150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 20 ББМ и 43 артсистемы.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 466150 (+1096) человек ликвидировано;

танков – 7279 (+11) ед.;

боевых бронированных машин – 13991 (+20) ед.;

артиллерийских систем – 11948 (+43) ед.;

РСЗО – 1050 (+1) ед.;

средства ПВО – 776 (+1) ед.;

самолетов – 348 ед.;

вертолетов – 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9507 (+22) ед.;

крылатые ракеты – 2124 ед.;

корабли/катера – 26 ед.;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 16065 (+46) ед.;

специальная техника – 1971 (+3) ед.

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