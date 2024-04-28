Португалия не хочет платить бывшим колониям

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Правительство Португалии не будет выплачивать репарации за рабство в колониальную эпоху. На этой неделе президент страны Марселу Ребелу де Соуза заявил, что власти страны ответственны за «ошибки прошлого» и должны заплатить за них, однако кабмин его идею не поддержал.

В правительственном заявлении, которое приводит Reuters, подчёркивается, что кабмин будет «углублять взаимоотношения, уважать историческую правду». При этом там сообщили, что на данный момент нет «программы конкретных действий» по выплате репараций, и напомнили, что «этой линии придерживались и предыдущие правительства».