104 года назад большевики оккупировали Азербайджан |
Саудовская Аравия подала жалобу в ООН на ОАЭ из-за спора вокруг Аль-Ясат |
ГНФАР приобрел акции Tesla, Intel, Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon и Meta |
Гаджиев: Почти каждый день мы сталкиваемся с армянскими минами |
Устян: ОДКБ закрывала глаза на оккупацию азербайджанских земель Арменией (видео) |
Таджикистан не советует своим гражданам ездить в Россию |
Шольц отверг отправку немецких войск и ракет Taurus в Украину |
Гаджиев выиграл первенство континента по дзюдо |
Кремль поддерживает продолжение контактов между Баку и Ереваном |
Главное Армия

Россия бьет по железным дорогам Украины

Россия бьет по железным дорогам Украины

Российские войска атаковали железнодорожные объекты в трех регионах Украины после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал усилить удары из-за возобновления поставок американского оружия на фронт, пишет The Moscow Times.

25 апреля российские войска запустили ракету по железнодорожному вокзалу в поселке Удачное Донецкой области. В результате погибли трое работников «Укрзализныци»: 26-летний Богдан Ковалев, 26-летний Михаил Бандривский и 37-летний Сергей Кузнецов. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Второй ракетный удар российские войска нанесли по железнодорожному вокзалу в Балаклее Харьковской области. Были ранены трое работников «Укрзализныци» и еще десять мирных жителей. По словам главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, в момент обстрела пострадавшие люди находились в пригородном электропоезде «Харьков — Изюм». Ракета, предположительно «Искандер-М», упала в 15 метрах от состава, разрушив пути на ветке, ведущей из Харькова в Донбасс.

Также российские военные ударили по железнодорожной инфраструктуре в Смеле Черкасской области. Глава региона Игорь Табурец сообщил о шести пострадавших. Все они получили легкие травмы и отказались от госпитализации.

Минобороны России подтвердило атаки на железнодорожные объекты в Донецкой и Харьковской областях.

Теги:
Из этой рубрики
Россия бьет по железным дорогам Украины
Армия

Россия бьет по железным дорогам Украины

2024/04/27, 22:28
Канада предоставит Украине миллионы на выпуск дронов
Армия

Канада предоставит Украине миллионы на выпуск дронов

2024/04/27, 20:50
Шольц отверг отправку немецких войск и ракет Taurus в Украину
Армия

Шольц отверг отправку немецких войск и ракет Taurus в Украину

2024/04/27, 20:07
Хуситы сбили американский дрон (видео)
Армия

Хуситы сбили американский дрон (видео)

2024/04/27, 19:39
Руководство Академии ВВС Пакистана посетило Национальный университет обороны Азербайджана
Армия

Руководство Академии ВВС Пакистана посетило Национальный университет обороны Азербайджана

2024/04/27, 18:45
Азербайджанские военные участвуют в международных учениях EFES-2024
Армия

Азербайджанские военные участвуют в международных учениях EFES-2024

2024/04/27, 16:30
Состоялась церемония очередного выпуска «Базового курса морских коммандос» (видео)
Армия

Состоялась церемония очередного выпуска «Базового курса морских коммандос» (видео)

2024/04/27, 15:15
В Армении возбудили уголовные дела против 12 военных, участвовавших в протестах (обновлено)
Армия

В Армении возбудили уголовные дела против 12 военных, участвовавших в протестах (обновлено)

2024/04/27, 13:34
Reuters: До конца мая РМК покинет Карабах
Армия

Reuters: До конца мая РМК покинет Карабах

2024/04/27, 13:18