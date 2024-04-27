Россия бьет по железным дорогам Украины

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Российские войска атаковали железнодорожные объекты в трех регионах Украины после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал усилить удары из-за возобновления поставок американского оружия на фронт, пишет The Moscow Times.

25 апреля российские войска запустили ракету по железнодорожному вокзалу в поселке Удачное Донецкой области. В результате погибли трое работников «Укрзализныци»: 26-летний Богдан Ковалев, 26-летний Михаил Бандривский и 37-летний Сергей Кузнецов. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Второй ракетный удар российские войска нанесли по железнодорожному вокзалу в Балаклее Харьковской области. Были ранены трое работников «Укрзализныци» и еще десять мирных жителей. По словам главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, в момент обстрела пострадавшие люди находились в пригородном электропоезде «Харьков — Изюм». Ракета, предположительно «Искандер-М», упала в 15 метрах от состава, разрушив пути на ветке, ведущей из Харькова в Донбасс.

Также российские военные ударили по железнодорожной инфраструктуре в Смеле Черкасской области. Глава региона Игорь Табурец сообщил о шести пострадавших. Все они получили легкие травмы и отказались от госпитализации.

Минобороны России подтвердило атаки на железнодорожные объекты в Донецкой и Харьковской областях.