За сутки Россия потеряла на украинском фронте более 1100 военнослужащих

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Суточные потери России в войне в Украине на утро субботы, 27 апреля, составили 1124 военнослужащих, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 465054 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 38 артсистем и 24 дрона. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 465054 (+1124) человек ликвидировано;

танков – 7268 (+6) ед.;

боевых бронированных машин – 13971 (+14) ед.;

артиллерийских систем – 11905 (+38) ед.;

РСЗО – 1049 ед.;

средства ПВО – 775 (+3) ед.;

самолетов – 348 ед.;

вертолетов – 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9485 (+24) ед.;

крылатые ракеты – 2124 (+5) ед.;

корабли/катера – 26 ед.;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 16019 (+35) ед.;

специальная техника – 1968 (+6) ед.