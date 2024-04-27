Киев нанес удар дронами по НПЗ в Краснодарском крае, есть повреждения

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Ректификационная колонна нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) повреждена в результате атаки беспилотников ВСУ. Как сообщил глава Славянского района Роман Синяговский, всего на территории завода было отражено 9 атак.

«На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна», — написал чиновник в телеграм-канале.

По его словам, возгорание удалось оперативно ликвидировать, благодаря чему в результате инцидента обошлось без пострадавших.