Ким Чен Ын поручил воспитывать больше кадров, готовых к современной войне

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время визита в Военную академию имени Ким Ир Сена по случаю 92-летия создания Корейской народно-революционной армии призвал воспитывать больше военных кадров, которые будут готовы к современной войне.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство ЦТАК.

«В свете священной миссии нашей армии – защиты суверенитета, обеспечения мира и безопасности страны, а также чувства безграничной ответственности за будущее Родины и революции, в авангарде создания которого должна быть наша армия – надо воспитывать больше кадров в области военного дела, полностью готовых к современной войне, надежных военных командиров армии Трудовой партии Кореи», — приводит агентство слова северокорейского лидера.

Также Ким Чен Ын посетил аудиторные занятия в военной академии и ознакомился с ходом модернизации образовательного процесса.