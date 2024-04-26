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Марк Рютте: Южное крыло НАТО нуждается в Турции и ее лидерстве

Марк Рютте: Южное крыло НАТО нуждается в Турции и ее лидерстве

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что южное крыло НАТО нуждается в Турции и ее лидерстве.

Рютте выступил на совместной пресс-конференции, организованной после его встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в особняке Вахдеттин, передает «Анадолу».

Премьер-министр сообщил, что в ходе встречи обсуждались вопросы, стоящие на повестке дня, в частности двусторонние отношения, а также вопросы геополитического значения.

Рютте сказал: «Турция играет решающую роль. При этом она прилагает усилия для урегулирования ситуации в Газе. В то же время она предпринимает меры, чтобы справиться с этой ужасной войной в Украине. В этом отношении вы играете важную роль».

«Турция – геополитический игрок. Турция имеет большое влияние в регионе», – отметил он.

Политик добавил, что отношения между Турцией и Нидерландами основаны на многих годах. По его словам, в ходе встречи обсуждались многие вопросы, в том числе Газа и Украина.

Заявив, что его кандидатура на пост генерального секретаря НАТО находится на стадии обсуждения, он сказал:

«Турция – очень важный союзник в НАТО. После США Турция представляет собой вторую по величине военную силу в НАТО. Турция – страна, расположенная в сложном регионе, в географическом положении с непростыми соседями. К сожалению, терроризм стоит на ее повестке дня».

Отметив, что борьба с терроризмом также обсуждалась на встрече, Рютте подчеркнул: «С точки зрения стабильности всего региона и общих трансатлантических отношений, южное крыло НАТО нуждается в Турции, ему необходимо лидерство Турции».

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