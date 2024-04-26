Эмин Джаббаров – «Минвалу»: Против Азербайджана и Казахстана всегда будут использоваться несправедливые формулировки

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Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во второй декаде марта нынешнего года оказался очень насыщенным. Вместе с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым Касым-Жомарт Токаев посетил Физули, где ознакомился с генпланом города, ходом строительных работ, и далее президенты приняли участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курмангазы, построенного в городе Физули. Побывали они и в Шуше, где посмотрели памятники известным личностям Азербайджана Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибекову, разрушенные армянами в период оккупации. Далее были и совместные пресс-конференции, и обсуждение совместных проектов, которые предстоит реализовать в рамках межгосударственного сотрудничества. И в целом визит руководителя Казахстана в Азербайджан оказался очень продуктивным. Однако каким бы масштабным ни было сотрудничество между нашими странами, всегда можно найти сегменты, где стороны могли бы обменяться опытом и помочь друг другу в реализации проектов.

Прокомментировать этот вопрос Minval.az попросил главного эксперта Отдела международной безопасности КИСИ (Казахстанский институт стратегических исследований) при президенте Республики Казахстан Эмина Джаббарова.

– Как, по-вашему, каким вопросам, отраслям или сегментам сотрудничества следует уделить первоочередное внимание Азербайджану и Казахстану?

– Наши страны могли бы сотрудничать по вопросам Каспийского моря, в борьбе с транснациональными группировками, по использованию морских судов, и, в целом, по обеспечению безопасности Каспийского моря. Нужно выходить на другой уровень сотрудничества в области безопасности и обороны. Перспективным направлением будет разработка механизмов и создание совместных штабов по ликвидации последствий ЧС, совместному патрулированию Береговой охраны, проведению совместных войсковых и антитеррористических учений, то есть полный охват по совместному обеспечению обороны и безопасности.

Сейчас для Казахстана и Азербайджана возрастает роль Срединного коридора по линии Актау-Баку, с выходом в дальнейшем на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Это стратегически важно для Казахстана. Здесь наши страны – настоящие союзники. Но здесь важно другое: Казахстан очень большая страна и нам тяжело распыляться, создавая и вооруженные силы и отдельно спецподразделения. У Азербайджана в этом есть преимущество, поскольку вы – воевавшая страна. Говорю об этом с сожалением, поскольку у вас были жертвы, шехиды. Но при этом вы получили боевой опыт, и знаете, как правильно реагировать на угрозы. Азербайджанский спецназ неоднократно приезжал в Казахстан и тренировал наш спецназ. Именно в этом отношении на двустороннем уровне наши страны многое могут совместно развивать. Казахстан в этом заинтересован.

Азербайджан и Казахстан, на мой взгляд, могут расширить сотрудничество среди аналитических центров и СМИ. Обмен опытом, выработка совместного видения тех или иных политических событий было выгодно обеим сторонам. Почему бы между нашими аналитическими центрами не выстроить какие-то постоянные встречи и консультации? Почему бы нам не поработать больше по обмену разведданными и информацией по Каспию, не проводить совместные учения на море? И, кстати, это можно сделать не только на Каспии, но и в других регионах. Мы могли бы совместно развивать эти направления безопасности и обороны. По военно-промышленному комплексу, опять же, Азербайджан может поделиться с Казахстаном своим большим опытом.

– А опытом в какой сфере мог бы поделиться с Азербайджаном Казахстан?

– В последние годы Казахстан сделал хороший рывок в области образования и внедрения цифровизации. Можно рассмотреть вопрос приезда и обучения азербайджанцев в эти учебные заведения и даже по грантовому типу, и это можно было бы наладить, отталкиваясь от двусторонних механизмов.

– У Азербайджана с Казахстаном общие тюркские корни и язык. Как продуктивно мы могли бы использовать этот фактор?

– Слишком сильно уходить в историю и политику идентичности не стоит, нет стран, которые не воевали между собой, оглядки на историю могут негативно сказаться на двухсторонних отношениях. Фактом является то, что сейчас Баку – одно из излюбленных туристических мест для казахстанских туристов.

Мое личное мнение по данному вопросу заключается в том, что многое между Азербайджаном и Казахстаном можно реализовать в двустороннем формате. Мне кажется, было бы очень умно, если бы Азербайджан добивался вовлечения в образовательную систему Казахстана. Наша страна в этой области добилась больших успехов. Наш Назарбаев Университет вошел в ТОП 500 лучших университетов мира и обладает очень хорошим рейтингом с англоязычным преподаванием и крутой инфраструктурой. В целом, в Казахстане семь крупных англоязычных университетов, которые считаются престижными. И если бы азербайджанские студенты обучались в этих вузах, то, помогая вашей стране на двустороннем уровне, мы фактически предоставим Азербайджану площадку для захода в Центральную Азию. На это можно было бы посмотреть и в таком ключе.

– Какое отношение в Казахстане к армяно-азербайджанскому конфликту, который длился несколько десятилетий?

– Думаю, сложно было не заметить, как казахский народ переживал за азербайджанскую армию в 2020 году. Это коснулось всех, и в социальных сетях комментариями о поддержке Азербайджана делились очень многие люди. Так что любовь, симпатия и поддержка со стороны простого казахстанца к Азербайджану велика. Вот почему я считаю, что отношения между странами надо строить больше в двустороннем формате. Если говорить о региональных проектах, то Казахстан серьезно работает над проектом объединения государств Центральной Азии. При этом Казахстан и Азербайджан очень близки друг к другу ментально и исторически. Понимаю, что ваша страна находится на Южном Кавказе и у нее свои региональные проекты. Более того, не зря ваш президент Ильхам Алиев говорит про исламофобию. Этот фактор действительно имеет место быть при том, что ваша страна светская и азербайджанцы сами по себе очень светские люди, с высокой степенью толерантности. Прекрасно известно, сколько у вас религий в стране прекрасно сосуществуют. Однако против вашей страны и против Казахстана всегда будут использоваться несправедливые формулировки, как на уровне международной аналитики, так и политики. И в этом плане я вижу, что Азербайджан – настоящая азиатская страна. Так что сближение Азербайджана непосредственно с центральноазиатскими странами будет гармоничным, естественным и перспективным направлением сотрудничества.

Рауф Насиров