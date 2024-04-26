Вугар Байрамов предложил омбудсмену подготовить отчет о защите прав инвалидов

«Предлагаю институту омбудсмена подготовить ежегодный отчет о защите прав инвалидов».
Об этом заявил депутат парламента Вугар Байрамов на сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике, сообщает АПА.
В. Байрамов сказал, что рассмотрел опыт многих стран, связанных с этим вопросом.
По словам депутата, в этих странах институт омбудсмена готовит годовой отчет по многим вопросам:
«Один из таких отчетов касается защиты прав людей с ограниченными возможностями. Потому что очень важно, чтобы институт омбудсмена готовил ежегодный отчет о защите прав инвалидов».