«Русская рулетка» бакинских больниц

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Не соврем, если скажем, что неквалифицированных врачей в Азербайджане больше, чем грамотных и добросовестных. По крайней мере такое ощущение сложилось из-за многочисленных жалоб, поступающих от граждан. Да и мы, признаться, часто натыкаемся на некомпетентных докторов, а когда встречаем добросовестных и высококвалифицированных, то готовы молиться на них и целовать им руки. И слава Богу, что они есть. И вообще, сейчас очень модно: понавешают на стены сертификаты, чтобы создать видимость успешности и высокой квалификации, а на самом деле человек далек от того, чтобы называться высококлассным специалистом – эдакая форма без содержания. А чтобы представителям сферы здравоохранения не было обидно, с сожалением отметим, что такая же печальная картина наблюдается во всех сферах жизнедеятельности.

И конечно, же это замечание не относится к тем, кто без остатка отдает себя служению народу и заботится о здоровье нации. Но многие люди в белых халатах, прежде всего, видят в пациентах источник дохода, и совсем забыли про клятву Гиппократу, а некоторые и вовсе о ней не слышали.

Факты дороговизны и некачественного лечения в ряде столичных коммерческих клиник давно вызывают в обществе шквал справедливого возмущения. Периодически в СМИ появляются новости о летальных исходах больных в ходе хирургических операций. К примеру, 18 марта 2024 года в клинике с таким обнадеживающим названием, как Stimul Hospital (Сабунчинский район) скончалась 57-летняя жительница Ширвана Бахар Гасымова. Сын покойной, журналист Фарахим Гасымов обвинил медучреждение в смерти матери. По его словам, несмотря на то, что у женщины была температура, ей поставили капельницу, после чего она впала в анафилактический шок. Но самое шокирующее было в том, что врачи клиники отказались признать свою причастность и в целом вину в случившемся.

Ну, а что касается государственных клиник, то и там очень много недостатков, из-за которых пациенты, планировавшие получить помощь профессионалов, отправляются на тот свет. А причиной всему некомпетентность и халатность врачей.

Понятно, что врачи – не боги, и в каждой больнице умирают люди (такова жизнь, увы). Однако главное правило Гиппократа – не навреди. А вот с этим моментом, кажется, некоторые «эскулапы» попросту не согласны, им легче отказаться принимать в свое заведение умирающего человека, нежели запятнать его смертью репутацию клиники. Дескать, зачем нам это нужно?

На днях в социальных сетях распространилась новость о том, что человек, госпитализированный в клиническую больницу с подозрением на энцефалит, из-за отсутствия мест в палате был помещен в коридоре, и только через сутки его перевели в реанимацию. Отметим, что родственник больного безуспешно пытался пристроить его в другие больницы, но в коммерческих клиниках, куда они обратились, либо называли просто «космические цены» (10 тыс. манатов за ночь в реанимации), либо отказывались принимать пациента в таком тяжелом состоянии. Так же отказались принимать «тяжелого» пациента и в нескольких госбольницах, мотивируя отказ тем, что «им проблемы не нужны».

На самом деле этот странный аргумент звучит не только жестоко, но и абсурдно, ибо возникает вполне логичный вопрос: для чего же тогда нужны больницы, как ни для помощи человеку с проблемным здоровьем? Куда ему обращаться? В «Азерлотерею»? Хотя на самом деле сарказм автора заметки в данном случае имеет право на существование, так как у нас в стране нужно еще попасть к врачам, работающим не по принципу «русской рулетки», а согласно клятве Гиппократа, которую давали, выпускаясь из медуниверситета. Достаточно вспомнить дикий, абсурдный инцидент, который общество воспринимало по принципу «смех сквозь слезы», когда в июне 2016 года в Центре ангиологии и микрохирургии 87-летней Тарлан Мамедовой ампутировали правую ногу вместо левой. Затем несчастная все же лишилась и левой ноги, а проводивший операцию доктор заявил, что казус произошел из-за «механической ошибки»: перепутал правую ногу с левой. В конце хирурга, оперировавшего больную сахарным диабетом, Валеха Керимова, все же уволили с работы.

Тут можно еще долго перечислять печальные истории с врачебными ошибками, но наша цель несколько иная и заключается в том, чтобы помочь гражданам сориентироваться в случае необходимости, если таковая возникнет, ведь часто к нам обращаются с вопросом: «Кому и куда жаловаться?».

Отметим, что с некоторых пор Министерство здравоохранения перестало курировать государственные клиники и больницы, за исключением НИИ. Поэтому со всеми вопросами, возникающими по деятельности медицинских учреждений необходимо обращаться в TƏBİB. А если имеет место преступление – то в Генеральную прокуратуру для расследования.

Но это еще не все. Сотрудник Minval.az связался с Центром аналитической экспертизы при Министерстве здравоохранения, и задал ряд вопросов, в частности кто, если не Минздрав, регулирует деятельность коммерческих клиник? При этом было отмечено, что вопрос этот очень важный, так как пациенты, столкнувшись с некомпетентными врачами в коммерческих заведениях, не знают, куда им жаловаться, и сегодня это очень острая проблема.

Так, выяснилось, что контроль за лицензированными частными медицинскими учреждениями осуществляется Центром аналитической экспертизы в форме плановых и внеплановых проверок, а в случае нелицензированных учреждений – при наличии конкретных фактов существования прямой угрозы здоровью пациента, населения, а также на основании обращений, поступающих из различных учреждений, проводятся внеплановые проверки.

При выявлении недостатков в ходе контрольных мероприятий принимаются меры в административном порядке, предусмотренные законодательством (штрафы), а при их повторном выявлении – административные санкции и дополнительные меры.

На вопрос сотрудника Minval.az на что чаще всего жалуются пациенты и их родственники, в Центре ответили, что поступающие жалобы в основном связаны с качеством оказанной медицинской услуги, отсутствием результатов или отрицательными результатами, а также причиненным материальным ущербом, поэтому Центр аналитической экспертизы осуществляет контрольные мероприятия по указанным вопросам в пределах своих полномочий. Поскольку жалобы, связанные с материальным ущербом, являются гражданскими делами, по ним целесообразно обращаться в суд.

Между тем, не так давно «Минвал» публиковал статью о том, как в клинике EGE пациента Алекберова Зейнала довели до абсцесса, в результате чего семья мужчины влезла в долги, чтобы залечивать «косяки» хирурга и персонала больницы, хотя на самом деле по факту жалобы должно было быть проведено внутриклиническое расследование и по меньшей мере, свои ошибки «эскулапы» от EGE должны были исправлять БЕСПЛАТНО. Но нет! Они вытянули из Алекперова вместе со здоровьем и все его деньги. В результате Алекперовы написали заявление в районную прокуратуру, но им дали понять, что следствие ничего не даст. И если каким-то «чудом» и удастся довести дело до суда, то деньги, потраченные Алекперовыми на лечение последствий врачебной ошибки, будут перечислены в госказну в виде штрафа…

Иными словами, даже следственный орган не гарантирует логического завершения этого дела и возврата денег.

К сожалению, на многие вопросы, озвученные сотрудникам TƏBİB, ответов мы так и не получили. И потому особенно горько осознавать, что пока виновные в людских бедах остаются безнаказанными, то очень скоро сфера здравоохранения в стране придет в полный упадок. Возможно, это уже случилось, потому как азербайджанские чиновники уже давно едут лечиться в другие страны. Местным врачам свою жизнь и здоровье не доверил даже экс-министр здравоохранения Октай Ширалиев…

Яна Мадатова